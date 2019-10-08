В ОБСЕ вспомнили историю Крыма. Спецпредставитель организации Матрин Сайдик на международном форуме Salzburg Europe Summit в Австрии указал на то, что полуостров уже принадлежал России.

По мнению Сайдика, которого процитировало агентство «Укринформ», нельзя забывать, что во Крым около 30 лет находился в составе РСФСР во времена Советского Союза. Затем он 37 лет был в составе Украинской ССР.

«А до этого была Российская империя», — напомнил спецпредставитель ОБСЕ.

На вопрос о своем отношении к референдуму 2014 года в Крыму, после которого полуостров воссоединился с РФ, Мартин Сайдик отвечать не стал.

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«Я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности — Донбасс», — сказал Сайдик.

Политик добавил, что сможет комментировать эту тему, когда выйдет на пенсию.

Посол Украины в Австрии Александр Щерба удивился озвученной Сайдиком позиции.

«Я был удивлен, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса», — заметил он.