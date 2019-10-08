«До этого была Российская империя»: спецпредставитель ОБСЕ — о принадлежности Крыма
По мнению Сайдика, которого процитировало агентство «Укринформ», нельзя забывать, что во Крым около 30 лет находился в составе РСФСР во времена Советского Союза. Затем он 37 лет был в составе Украинской ССР.
«А до этого была Российская империя», — напомнил спецпредставитель ОБСЕ.
На вопрос о своем отношении к референдуму 2014 года в Крыму, после которого полуостров воссоединился с РФ, Мартин Сайдик отвечать не стал.
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«Я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности — Донбасс», — сказал Сайдик.
Политик добавил, что сможет комментировать эту тему, когда выйдет на пенсию.
Посол Украины в Австрии Александр Щерба удивился озвученной Сайдиком позиции.
«Я был удивлен, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса», — заметил он.