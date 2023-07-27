Мир 27 июля 2023, 02:42 «До чего довел страну». Зеленский продлил военное положение из-за страха проиграть выборы Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский продлил военное положение ради отмены выборов Официальный сайт Президента Украины

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Распоряжение украинского президента Владимира Зеленского о продлении в стране военного положения указывает на его страх проиграть выборы. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

«До чего ты довел страну? Опять военное положение продлевают. Тогда не будут проводить выборы. Потому что ты, Зеленский, боишься и знаешь, что их проиграешь», — заявил он.

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По словам Соскина способы правления нынешнего украинского лидера оказались неудачными: Североатлантический альянс не принял страну в свой состав, а российская сторона вышла из зерновой сделки. Кроме того, Украина стала банкротом, в стране остановилось собственное производство, уничтожены мощности народно-хозяйственного комплекса.

Эксперт обратил внимание на то, что в предвыборной кампании Зеленский говорил о желании установить мир на Украине, но сейчас по его вине умирает все больше людей.

Ранее Олег Соскин заявил, что Зеленский отправляет неподготовленных бойцов ВСУ в заранее проваленное контрнаступление. Президент Украины выполняет приказы НАТО, который готов принести его страну в жертву ради собственных интересов.