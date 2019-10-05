До 65 человек выросло число жертв в ходе демонстраций в Ираке

В ходе акций протеста в Багдаде и в провинциях, которые не утихают третий день, погибло уже 65 человек. Демонстранты требуют улучшить условия жизни и начать борьбу с коррупцией.

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Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. Ранее директор Иракской обсерватории по правам человека Мустафа Саадун рассказал агентству, что число раненных достигло 1936 человек.

Тем не менее, появилась информация, что премьер-министр Ирака отменил комендантский час с утра субботы.

Массовые протесты начались в Багдаде 2 октября и вылились в столкновения с силовиками. Власти отключили доступ к интернету и ввел комендантский час.

Были закрыты КПП на границе с Ираном. Демонстрации против нищеты и безработицы перекинулись на провинции Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит.