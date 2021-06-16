Путь от Москвы до Хельсинки сократится до 6 часов

Скоростную железную дорогу хотят построить между Хельсинки и Москвой. До столицы Финляндии она позволит добраться всего за шесть часов. Не исключено, что ветку соединят с подводным тоннелем в Таллин.

Финский министр внешней торговли Вилле Скиннари в интервью газете «Известия» назвал вопросы логистики между Финляндией и РФ очень важными. Сейчас ведется их проработка.

«Знаю, что в Москве во время моего последнего визита обсуждалось, что Россия разрабатывает план по запуску скоростного железнодорожного сообщения с Хельсинки. <…> Будет хорошо, если из Москвы можно будет добраться в Хельсинки всего за шесть часов», — сказал Скиннари, добавив, что проект финской стороне интересен.

Пандемия не позволила странам проводить встречи, чтобы обсудить указанную тему. Но Россия, заметил политик, занята разработкой проекта. Для индустрии обеих стран — это возможность стать хабом «между Азией и Европой и далее».

Есть идеи по проекту с тоннелем в Таллин. Пока что специалисты проводят необходимые исследования.

«Но пока ничего не решено, потому что это нечто такое, где обе стороны должны соблюдать осторожность», — заметил министр.

Скиннари выразил надежду на скорое восстановление железнодорожного сообщения с Россией, что зависит от развития ситуации с пандемией.

«Мы ждем, что сейчас, когда число вакцинированных растет в обеих странах — и в Финляндии, и в России, — мы сможем в скором времени предоставить возможность безопасно путешествовать», — заключил финн.