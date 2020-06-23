Участникам акций в Белоруссии выписывают штрафы до 570 долларов

Участников протестных акций в Белоруссии обложили крупными штрафами, суммы которых доходят до 570 долларов.

Об этом сообщил белорусский правозащитный центр «Весна». По данным правозащитников, участников акций привлекают к ответственности по всей Белоруссии. В сообщении отмечается, что суды уже состоялись в Минске, Витебске, Могилеве, Бобруйске и ряде других городов.

В общей сложности по административным делам проходят порядка 80 человек. В основном их обвиняют в проведении несанкционированных публичных мероприятий. В регионах размер штрафов составляет от 45 до 398 долларов, в Минске — от 170 до 568 долларов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с оппозицией в Бресте, пишет РИА «Новости». Он предложил рассказать о проблемах и добавил, что никто, кроме него и нынешней власти, их не решит.

На прошлой неделе около 270 человек были задержаны в различных городах Белоруссии во время предвыборных пикетов. Они нарушили порядок проведения массовых мероприятий и неповиновались полицейским.

В Белоруссии 9 августа пройдут выборы президента страны, действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.