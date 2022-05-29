Президент Сербии предрек рост цены за тысячу «кубов» газа до $5 тысяч

Стоимость тысячи кубометров природного газа предстоящей зимой может повыситься до пяти тысяч долларов. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, написал ТАСС.

По его словам, в настоящее время на биржах тысяча кубометров газа торгуется на отметке 960 долларов, однако эта цена обусловлена сниженным потреблением в летнее время года.

«Когда придет зима, боюсь, что газ подорожает до 3,5 тысячи долларов, а может, даже до четырех-пяти тысяч долларов», — заявил Вучич.

Также сербский лидер подчеркнул, что достигнутое соглашение о поставках газа с Россией важно в этих сложных условиях.

Днем 29 мая президент России Владимир Путин провел переговоры с Вучичем, пообещав Сербии бесперебойные поставки газа.

Вучич рассказывал, что Сербия не присоединится к введенным западными странами санкциям до тех пор, пока это будет возможно.