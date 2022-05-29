Президент Сербии предрек рост цены за тысячу «кубов» газа до $5 тысяч
Президент Сербии Вучич: цена за тысячу «кубов» газа рискует вырасти до пяти тысяч долларов
Стоимость тысячи кубометров природного газа предстоящей зимой может повыситься до пяти тысяч долларов. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, написал ТАСС.
По его словам, в настоящее время на биржах тысяча кубометров газа торгуется на отметке 960 долларов, однако эта цена обусловлена сниженным потреблением в летнее время года.
«Когда придет зима, боюсь, что газ подорожает до 3,5 тысячи долларов, а может, даже до четырех-пяти тысяч долларов», — заявил Вучич.
Также сербский лидер подчеркнул, что достигнутое соглашение о поставках газа с Россией важно в этих сложных условиях.
Днем 29 мая президент России Владимир Путин провел переговоры с Вучичем, пообещав Сербии бесперебойные поставки газа.
Вучич рассказывал, что Сербия не присоединится к введенным западными странами санкциям до тех пор, пока это будет возможно.