До 16 увеличилось число жертв пожара в одесском колледже

Число погибших из-за пожара в колледже в Одессе выросло до 16 человек. Спасатели достали из-под завалов всех людей, считавшихся пропавшими.

«По состоянию на 06:45 (07:45 мск) 12 декабря из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими. [...] жертвами пожара стали 16 человек. Из них двое скончались в больнице, еще 14 были найдены на месте трагедии», — сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

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Пожар в Одесском колледже экономики произошел утром 4 декабря. Огонь вспыхнул на третьем этаже здания. В тот момент там находились около 400 человек. Локализовать возгорание удалось только спустя четыре часа. Тушение заняло продолжительное время.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил властям города предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и как можно скорее выяснить все обстоятельства трагедии. По факту произошедшего заведено уголовное дело о нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Среди возможных причин пожара следствие рассматривает три версии — неосторожное обращение с огнем, неисправность электрооборудования и умышленный поджог. Об этом написало РИА «Новости».