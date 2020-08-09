Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что первые итоги выборов в Белоруссии могут огласить до 02:00 ночи (понедельника).

Нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента в стране, не было выявлено, заявил РИА «Новости» наблюдавший за голосованием российский сенатор.

Сейчас в Минске некоторые жители, по призыву оппозиции пришли «контролировать подсчет голосов».

Источнк фото: РИА «Новости»

Во ВЦИОМ сообщили, что Еxit poll проведен четко и по инструкции, за Лукашенко поголосовали 79,7% избирателей, за Тихановскую — 6,8%.

«Правоохранители начали задерживать людей на площади Ленина в центре Витебска», — сообщил Sputnik Беларусь.