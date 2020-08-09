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    09 августа 2020, 21:05

    Первые итоги выборов в Белоруссии могут огласить до 02:00 — глава ЦИК

    Наталья Жуковская

    Глава Центризбиркома Белоруссии Лидия Ермошина сообщила, что первые итоги выборов в Белоруссии могут огласить до 02:00 ночи (понедельника).

    Нарушений, способных повлиять на итоги выборов президента в стране, не было выявлено, заявил РИА «Новости» наблюдавший за голосованием российский сенатор.

    Сейчас в Минске некоторые жители, по призыву оппозиции пришли «контролировать подсчет голосов».

    Источнк фото: РИА «Новости»

    Во ВЦИОМ сообщили, что Еxit poll проведен четко и по инструкции, за Лукашенко поголосовали 79,7% избирателей, за Тихановскую — 6,8%.

    «Правоохранители начали задерживать людей на площади Ленина в центре Витебска», — сообщил Sputnik Беларусь.

    Новости SMI.FM