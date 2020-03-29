ДНР запретила въезд из России и ЛНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин свои указом частично закрыл границы с Россией и Луганской народной республикой (ЛНР). Мера не коснется сотрудников международных миссий.

В видеообращении Пушилин сообщил, что в республику смогут въезжать представители Специальной мониторинговой миссия ОБСЕ на Украине, Международного Комитета Красного Креста и ООН на Украине.

Глава ДНР заявил, что в республике пока нет заболевших коронавирусом, но ситуация нуждается в контроле. Он признался, что не может объявить полную остановку предприятий и объявить нерабочий период.

«Но мы вынуждены будем объявить чрезвычайное положение, если выявим инфицированных, потому что во главу угла ставим жизнь и здоровье наших граждан. Однако последствия введенных мер для многих представителей малого и среднего бизнеса в наших условиях могут быть необратимыми», — отметил Пушилин.

Границы с Украиной в ДНР перекрыли 21 марта. Всем жителям самопровозглашенной республики было предложено вернуться на ее территорию.

Ранее о закрытии всех российских границ с 30 марта 2020 года объявил премьер-министра страны Михаил Мишустин.