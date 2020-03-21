ДНР закрыла КПП на линии разграничения с Украиной из-за пандемии

Руководство ДНР закрыло пропускные пункты на линии разграничения из-за эпидемии коронавируса. Всех жителей региона ранее предупредили, что домой необходимо вернуться до 21 марта.

«Движение граждан через линию разграничения ДНР с подконтрольной Украине территорией полностью приостановлено сегодня [21 марта] в 00:00 в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении Донецкого агентства новостей.

Такое решение приняли в связи с увеличившимся количеством зараженных 2019-nCoV на Украине. Глава ДНР Денис Пушилин неделю назад ввел режим повышенной готовности. Все, кто приехал на территорию самопровозглашенной республики из Украины, Китая, Испании, Италии, Ирана, Кореи, Франции и Германии должны две недели просидеть в карантине у себя дома.

С момента вспышки коронавируса в Китае прошло уже два месяца и три недели. За это время 2019-nCoV распространился по всему миру и началась пандемия. Многие страны закрыли свои границы и приостановили авиасообщение с миром. От COVID-19 уже умерли почти 11,5 тысячи человек. В России зафиксировали 253 случая заражения коронавирусом. Как сообщил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн, распространение нового вируса в РФ может прекратиться к лету.