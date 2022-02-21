ДНР заявила, что ВСУ открыли огонь запрещенными снарядами

Украина обстреляла запрещенными по Минским соглашениям снарядами самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). Под огнь попал населенный пункт Петровское. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

По данным СЦКК, в 06:30 обстрел велся со стороны Богдановки в сторону населенного пункта Петровское. Всего силовики выпустили 26 мин запрещенного калибра 120 миллиметров, также они применили гранаты. Об этом написало РИА «Новости».

Также сообщается, что обстрелян населенный пункт Старомихайловка, выпущено 14 мин. Стрельба велась со стороны Галицыновки и велась около 07:00.

Ранее 21 февраля ЛНР сообщила об обстреле украинскими военными садоводческого кооператива «Пригородное».

Представители Луганской и Донецкой народных республик заявили утром 17 февраля о том, что вооруженные силы Украины начали стрелять по их позициям. Руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов подчеркнул, что украинские власти нарушили Минские соглашения, применяя артиллерию и минометы.

При этом глава Минобороны Украины Алексей Резников утверждал, что украинская сторона не планирует проводить военных операций и силовых операций в Донбассе. По его словам, Украина будет действовать политико-дипломатическим путем.