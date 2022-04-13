ДНР за сутки эвакуировала из Мариуполя более 600 человек

Продолжается эвакуация жителей Мариуполя. За сутки 608 человек были перевезены в Безыменное Новоазовского района, 105 из них — дети, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. Данные актуальны на 8 часов 13 апреля.

Их поселили в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР. Всего с 5 марта по 13 апреля в Безыменное были эвакуированы 16 950 человек.

В среду, 13 апреля, стало известно, что 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты добровольно сложили оружие и сдались в плен в Мариуполе.