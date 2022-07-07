ДНР увидела в Сирии одного из ключевых партнеров по морской торговле

Донецкая Народная Республика и Сирия могут наладить экономическое сотрудничество в машиностроении, металлургии и сельском хозяйстве. Товары будут поставлять по морю, и ближневосточная республика станет одним из главных партнеров, заявила ТАСС глава МИД республики Наталья Никонорова.

«На наших глазах возобновляется морская торговля, и Сирия может стать одним из наших главных торговых партнеров», — сказала она.

Страны наладят товарооборот в сфере металлургии, машиностроения и сельского хозяйства. Одним из хабов для работы станет морской порт Мариуполя. Его, по словам Никоноровой, уже восстановили и ввели в эксплуатацию на полную мощность. До конца года через порт пройдет около миллиона тонн продукции.