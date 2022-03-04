ДНР установила контроль над 36 населенными пунктами

Бойцы Донецкой Народной Республики установили контроль над 36 населенными пунктами. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«В результате успешных действий <…> установлен контроль над 36 населенными пунктами. Ведутся активные действия по освобождению от украинских националистов городов Волноваха и Мариуполь», — написал штаб в своем Telegram-канале.

В сообщении напомнили, что освобожденные населенные пункты переходят под ответственность районов Донецкой Народной Республики. В штабе теробороны отметили, что во многих освобожденных от украинской оккупации городах размещено большое количество взрывоопасных предметов. Местных жителей призвали не приближаться к подозрительным предметам и объектам.

Ранее Народная милиция ДНР сообщила о ликвидации украинского военнослужащего, стрелявшего по наступающим частям. Организация тоже показала кадры с места событий. В Донецкой Народной Республике подчеркнули, что от действий украинских бойцов страдают мирные жители, которым приходится принимать удары на себя.