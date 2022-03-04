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    04 марта 2022, 03:18

    ДНР установила контроль над 36 населенными пунктами

    Штаб теробороны ДНР: войска республики установили контроль над 36 населенными пунктами

    Дарья Бунякова

    Бойцы Донецкой Народной Республики установили контроль над 36 населенными пунктами. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

    «В результате успешных действий <…> установлен контроль над 36 населенными пунктами. Ведутся активные действия по освобождению от украинских националистов городов Волноваха и Мариуполь», — написал штаб в своем Telegram-канале.

    В сообщении напомнили, что освобожденные населенные пункты переходят под ответственность районов Донецкой Народной Республики. В штабе теробороны отметили, что во многих освобожденных от украинской оккупации городах размещено большое количество взрывоопасных предметов. Местных жителей призвали не приближаться к подозрительным предметам и объектам.

    Ранее Народная милиция ДНР сообщила о ликвидации украинского военнослужащего, стрелявшего по наступающим частям. Организация тоже показала кадры с места событий. В Донецкой Народной Республике подчеркнули, что от действий украинских бойцов страдают мирные жители, которым приходится принимать удары на себя.