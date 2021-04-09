ДНР сообщила об обстреле из миномета пригорода Донецка

Украинские военные обстреляли из миномета село Веселое на северной окраине Донецка, заявил представитель ДНР в совместном центре по контролю режима прекращения огня. О пострадавших он не сообщил.

«Сегодня в 19.00 [по местному и московскому времени] вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР восемь мин калибром 82 миллиметра», — привело РИА «Новости» слова представителя.

Он добавил, что факт обстрела зафиксировали в районе населенного пункта Веселое. Других подробностей собеседник не сообщил.

В официальной группе украинской операции на востоке Украины в Facebook информации об инциденте в настоящее время нет.

В сводке украинских военных на 17:00 сообщается об одном нарушении перемирия со стороны самопровозглашенных республик — возле села Луганское в Марьинском районе Донецкой области украинских военнослужащих обстреляли из автоматов. Боевых потерь среди военных нет, уточнили в группе.

Из-за обострения ситуации в регионе на передовую приезжал президент Украины Владимир Зеленский.