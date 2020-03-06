ДНР сообщила о возвращении украинских войск на позиции у Петровского

В ведомстве отметили, что возвращение и укрепление украинских военных заметили наблюдатели. Основным пунктом размещения ВСУ стал район около населенного пункта Богдановка. Именно из этого района часто ведутся обстрелы.

Такое поведение украинских военных ведет к срыву процессов мирного урегулирования в регионе.

ДНР призвала наблюдателей ОБСЕ зафиксировать очередной факт нарушения Киевом Минских соглашений по разведению войск.

Разведение войск в районе населенного пункта Петровское произошло 9 ноября. Это стало возможным после того, как в Минске прошла встреча рабочей группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Тогда удалось перезапустить процесс по отводу вооружений, который застопорился в 2016 году.