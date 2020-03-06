ДНР сообщила о возвращении украинских войск на позиции у Петровского
Украинские военные вернулись на позиции около населенного пункта Петровского в Донбассе. При этом еще в ноябре прошлого года именно здесь прошло разведение войск. Об этом сообщила Народная милиция самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
В ведомстве отметили, что возвращение и укрепление украинских военных заметили наблюдатели. Основным пунктом размещения ВСУ стал район около населенного пункта Богдановка. Именно из этого района часто ведутся обстрелы.
Такое поведение украинских военных ведет к срыву процессов мирного урегулирования в регионе.
ДНР призвала наблюдателей ОБСЕ зафиксировать очередной факт нарушения Киевом Минских соглашений по разведению войск.
Разведение войск в районе населенного пункта Петровское произошло 9 ноября. Это стало возможным после того, как в Минске прошла встреча рабочей группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Тогда удалось перезапустить процесс по отводу вооружений, который застопорился в 2016 году.