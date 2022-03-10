ДНР сообщила о провале операции по открытию гуманитарного коридора из Мариуполя

Организация гуманитарного коридора из Мариуполя снова оказалась провалена. Об этом заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

«Ситуация в общем такая: связанная с гуманитарным коридором — в очередной раз провалена», — сказал Басурин.

Он отметил, что чем дольше украинские войска намерены «защищать» гражданское население Мариуполя, тем больше жертв будет среди мирного населения. В среду, 9 марта, город смогли покинуть только 28 гражданских, в том числе двое детей

«Давайте я последние цифры назову. На данный момент, за сегодня смогли выйти 28 человек, двое из них дети. Ближе к ночи есть информация, что выходят порядка 150 человек, более точную информацию смогу завтра уже озвучить», — сказал Басурин.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил ранее, что ситуация с эвакуацией из Мариуполя гражданских лиц остается сложной, несколько сотен тысяч человек используются бойцами нацбатальонов в качестве «живого щита».

Ранее в Мариуполе поддержали российскую спецоперацию по демилитаризации Украины. При этом они отмечали, что освобождение территории надо было начинать раньше.