ДНР решила отобрать территории Украины

«В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, граница определена по территории Донецкой области, которая была на период 2014 года. Он предусматривает, что до тех пор, пока не урегулирован спор между Украиной и ДНР, граница будет проходить по линии соприкосновения», — заявил председатель Народного совета Владимир Бидёвка.

Также он отметил, что документ не входит в противоречие с минскими соглашениями.

Закон вступит в силу после подписания Денисом Пушилиным, главой ДНР.

Виталий Кравец, инициатор законопроекта, уточнил, что до настоящего момента в самопровозглашенной республике отсутствовали нормативные акты, которые регулировали бы пограничную политику. Новый закон коснется, кроме того, порядка обозначения и защиты границ ДНР, сообщило ИА НСН.