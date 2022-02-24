ДНР приостановила эвакуацию людей в Россию

В Донецкой народной республике приостановили эвакуацию населения в Россию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

«Что касается ситуации в самой республике, она остается спокойной. Что касается непосредственно эвакуации населения — она приостанавливается», — сказал Пушилин.

Обострение на линии соприкосновения в Донбассе началось в середине февраля. Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили о многочисленных обстрелах. На следующий день власти республик объявили об эвакуации детей, женщин и стариков, а также о мобилизации мужского населения.

Главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник 21 февраля обратились в президенту России Владимиру Путину с просьбой признать суверенитет ДНР и ЛНР. В тот же вечер российский лидер подписал такой указ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду» со стороны украинских властей. Он уточнил, что российские военные не собираются оккупировать территорию Украины.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский призвал немедленно ввести санкции против России и оказать финансовую поддержку Украине.