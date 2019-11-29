ДНР приняла закон о госгранице для поднятия ставок

Принятие закона важно с политической точки зрения перед встречей «нормандской четверки».

«Сейчас украинская сторона перед „нормандской встречей“ делает всевозможные заявления для того, чтобы поднять ставки, пытаясь втянуть в повестку дня вопрос Крыма и пересмотреть Минские соглашения. Со своей стороны, поднимает ставки ДНР», — заявил Царев.

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Депутат видит смысл в требовании признать границы ДНР в пределах Донецкой области до начала конфликта в 2014 году. Референдум проводили на всей территории Донецкой и Луганской областей, напомнил Царев. Потом «зашли украинские войска и захватили 2/3 территории областей». Мэров, которые помогали организовывать референдум, арестовали, в отношении них возбудили уголовные дела.

Вопрос разграничения территорий не урегулирован в законодательстве Украины, напомнил депутат. В законе «Об особом статусе отдельных территорий» нет перечня этих территорий и критериев их определения.

Киев будет категорически против распространения особого статуса на всю территорию ДНР и ЛНР, полагает Царев.

Ранее парламент ДНР принял закон об установлении государственной границы самопровозглашенной республики в пределах области. Принятый закон не нарушает Минские соглашения.