Подразделения Донецкой Народной Республики сжимают кольцо окружения в Мариуполе при поддержке российских сил, идут бои против националистов в центре города. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Вооруженные силы РФ успешно продолжают наступление в северном направлении, добавили в ведомстве.

За сутки удалось взять под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новомайорское, Новодонецкое, Пречистовка. За 24 часа российские силы продвинулись на 16 километров.

За ночь авиация и средства противовоздушной обороны ВКС России сбили в воздухе еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. В частности, Bayraktar TB2.

Президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, нужно прекратить геноцид и издевательства над населением Донбасса. Также целями операции глава государства назвал денацификацию и демилитаризацию Украины.