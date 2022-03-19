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    19 марта 2022, 11:52

    ДНР превратила грузовики в бронеавтомобили

    Корреспондент ВГТРК Сладков показал модифицированные грузовики ДНР

    Редакция сайта 360°

    Корреспондент ВГТРК Александр Сладков выложил видео с грузовиком ДНР. Он модифицирован при помощи бронепластин.

    По данным агентства Ura.ru, это сделано с целью безопасности.

    «Это металл, шахтная лента, бронепластины, которые в свое время делались на заводах, для безопасности», — рассказал один из военнослужащих.

    Ранее Минобороны Украины заявило, что военные потеряли выход к Азовскому морю.

    «Частично оккупанты достигли успеха в Донецком оперативном районе — временно лишили Украину выхода к Азовскому морю», — уточнили в ведомстве.