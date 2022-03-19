ДНР превратила грузовики в бронеавтомобили

Корреспондент ВГТРК Александр Сладков выложил видео с грузовиком ДНР. Он модифицирован при помощи бронепластин.

По данным агентства Ura.ru, это сделано с целью безопасности.

«Это металл, шахтная лента, бронепластины, которые в свое время делались на заводах, для безопасности», — рассказал один из военнослужащих.

Ранее Минобороны Украины заявило, что военные потеряли выход к Азовскому морю.

«Частично оккупанты достигли успеха в Донецком оперативном районе — временно лишили Украину выхода к Азовскому морю», — уточнили в ведомстве.