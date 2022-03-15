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    15 марта 2022, 00:22

    ДНР пресекла возможность поставок оружия в Мариуполь для ВСУ

    Пушилин: военные ДНР заблокировали поставки в Мариуполь оружия для ВСУ

    Александра Ломейко

    В Мариуполь не смогут поставить оружие и спецтехнику для украинских военных. Такую возможность силы Донецкой республики полностью пресекли, отметил глава ДНР Денис Пушилин.

    Он уточнил обстановку в городе по вероятным поставкам боеприпасов и техники в эфире Первого канала.

    «В Мариуполе все поставки <…> нами уже блокированы. То есть туда уже не поступает», — подчеркнул он.

    В МИД ДНР ранее назвали город важным стратегическим объектом и ключевым портом для Донбасса. Его разблокировали военные республики при поддержке ВС РФ. Им удалось уничтожить практически все огневые точки неонацистов, находившиеся в пригородах Мариуполя и ликвидировать основные силы украинских боевиков.

    С 15:00 в городе заработали гуманитарные коридоры, началась эвакуация мирного населения. Всех желающих доставят в пункты временного размещения.