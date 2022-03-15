ДНР пресекла возможность поставок оружия в Мариуполь для ВСУ

В Мариуполь не смогут поставить оружие и спецтехнику для украинских военных. Такую возможность силы Донецкой республики полностью пресекли, отметил глава ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил обстановку в городе по вероятным поставкам боеприпасов и техники в эфире Первого канала.

«В Мариуполе все поставки <…> нами уже блокированы. То есть туда уже не поступает», — подчеркнул он.

В МИД ДНР ранее назвали город важным стратегическим объектом и ключевым портом для Донбасса. Его разблокировали военные республики при поддержке ВС РФ. Им удалось уничтожить практически все огневые точки неонацистов, находившиеся в пригородах Мариуполя и ликвидировать основные силы украинских боевиков.

С 15:00 в городе заработали гуманитарные коридоры, началась эвакуация мирного населения. Всех желающих доставят в пункты временного размещения.