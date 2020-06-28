ДНР повторно закрыла границу с Украиной из-за коронавируса

Согласно документу, пешеходное и автомобильное движение через КПВВ «Еленовка» в обе стороны запрещено.

Из-за неблагоприятной ситуации с новым вирусом на территории ДНР по-прежнему действуют ограничительные меры. Под запретом находятся любые массовые мероприятия, кафе и рестораны работают по графику сокращенного дня.

На территорию самопровозглашенной республики не пускают граждан без регистрации или справки о постоянном проживании. Всех приезжих отправляют на обязательный двухнедельный карантин. По последним данным, на территории ДНР с начала пандемии выявили 1117 случаев COVID-19/

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что на контрольно-пропускном пункте «Еленовка», через который в Донецк въезжают с подконтрольной Киеву территории Донбасса, установили стелу в цветах российского флага и с надписью «Россия».