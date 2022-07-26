ДНР перейдет на российский телефонный код

Власти ДНР сообщили о предстоящем переходе сети фиксированной телефонной связи на российский код. В пресс-службе Министерства связи республики отметили, что за абонентами оставят их прежние внутренние номера.

«С 1 августа 2022 года сеть фиксированной телефонной связи Донецкой Народной Республики переходит на российский код +7 (856)», — сообщили в Минсвязи ДНР.

Поменяется только код — с украинского +38 (062) на российский +7 (856). В министерстве добавили, что подробную информацию о предстоящем переходе можно получить у операторов фиксированной связи.

Накануне на российский код начали переход власти Луганской Народной Республики. В Минкомсвязи ЛНР отметили, что звонки в Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременную, Попасную временно недоступны.