ДНР обвинила украинских силовиков в минометном огне

Украинские силовики обстреляли из миномета окраину Донецка. Один из снарядов попал в жилой дом, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В результате обстрела по улице Шестакова, 20/4, зафиксированы повреждения остекления, кровли, фасада и ограждения жилого дома», — привело заявление представительства Донецкое агентство новостей.

Здание находится в поселке шахты «Трудовская», расположенной на западной окраине Донецка. Украинские силовики открыли огонь вечером 24 июля. Снаряды летели из района Марьинки, находящегося под контролем Украины. Всего военные выпустили две мины калибром 82 миллиметра. Согласно предварительной информации, никто из мирных жителей не погиб.

Днем 24 июля украинские силовики обстреляли село Яковлевка, расположенное на севере от Донецка. Как сообщило представительство ДНР в СЦКК, стреляли со стороны Авдеевки из миномета калибра 82 миллиметра. Всего зафиксировали три выпущенных боеприпаса.

Военное противостояние на юго-востоке Украины началось в 2014 году. С тех пор Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР не раз объявляли о прекращении огня, но договоренности постоянно нарушались.