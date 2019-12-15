ДНР объявила о готовности к разведению сил на любых согласованных участках

ДНР готова предложить Киеву новые участки для разведения сил в Донбассе. Сторона может начать отвод войск и техники на любом из них при условии полной взаимности.

«Со своей стороны, мы готовы выполнить разведение сил и средств на любых согласованных контактной группой участках разведения в случае, что стороны придут к консенсусу относительно дополнения к рамочному решению», — приводит РИА «Новости» слова руководителя представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

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Он также заявил, что разведение должно проходить при полной взаимности, зеркальности и соблюдении всеобъемлющего режима прекращения огня с украинской стороны. Собеседник агентства добавил, что ДНР приветствует решения, которые приняли во время «нормандского саммита» по Донбассу.

9 декабря в Париже состоялся первый после долгого перерыва саммит по урегулированию конфликта в Донбассе. В мероприятии приняли участие лидеры России, Украины, Франции и Германии — Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. По итогам встречи приняли коммюнике, в котором говорится, что конфликтующие стороны к концу марта 2020 года должны развести силы в трех новых точках на линии соприкосновения.