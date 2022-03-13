ДНР обещала обеспечить жителей освобожденных территорий всем необходимым

Лишившихся жилья или желающих переехать жителей освобожденных территорий Донецкой народной республики обеспечат всем необходимым, включая медицинскую помощь. Об этом РИА «Новости» сообщил советник главы правительства республики Ян Гагин.

«Те граждане, которые изъявляют желание куда-то переехать либо ввиду нужды какой-то, либо ввиду того, что их дома разрушены и проживать им просто негде, они будут обеспечены всем необходимым, в том числе медицинской помощью», — сообщил Гагин.

Ранее сообщалось, что МЧС России доставило груз гуманитарной помощи жителям Украины. Жителям Бердянска Запорожской области привезли 36 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, Фонд Ахмата Кадырова привез 80 тонн гуманитарной помощи в Мелитополь.

Сейчас в России функционируют более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для граждан Донбасса и Украины. Они организованы во многих регионах страны. С каждым прибывающим в Россию ведется индивидуальная работа.