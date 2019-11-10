ДНР и Украина разведут войска за три дня

Донецкая народная республика и Украина отводят войска от линии соприкосновения, которая находится в районе села Петровское. Согласно плану в течение трех дней личный состав и военная техника будут перемещены в тыл.

А на разминирование местности власти планируют потратить около 25 дней. Для контроля над выполнением договорённостей обе стороны будут патрулировать районы с помощью беспилотников. Отвод войск на трех участках у линии соприкосновения в Донбассе дает «возможность договориться» об урегулировании во всем регионе. Так заявил генерал Вооруженных сил Украины Богдан Бондарь. Дальнейшие шаги по разрешению конфликта планируется обсуждать в «нормандском формате». С участием представителей России, Украины, Франции и Германии.