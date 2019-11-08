ДНР и Украина назвали дату разведения сил в Петровском

В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине заключила соглашение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. В результате из района населенных пунктов Петровское и Золотое войска отвели в том же году, в то время как в станице Луганской — лишь в июне 2019 года.

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Тем не менее ополченцы много раз сообщали о том, что Вооруженные силы Украины продвинулись вглубь участков на территории Петровского и Золотого, где настаивали на восстановлении паритета.

1 октября в Минске состоялась встреча сторон. Там они договорились о том, чтобы возобновить начатый ранее процесс разведения сил. По предварительной договоренности, он должен был начаться 9 октября. Однако воплотить план в жизнь не удалось — Донецк и Луганск на протяжении трех дней подтверждали свою готовность начать отвод сил и средств, однако Украина так и не ответила. В результате разведение войск в районе города Золотое началось лишь 29 октября и продлилось до 1 ноября.