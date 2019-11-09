ДНР и Украина начали разведение сил в Петровском

Ополченцы запустили сигнальную ракету в 13:00 по московскому времени. Вскоре после этого последовал сигнал от Киева. Ранее начальник пресс-центра штаба Операции объединенных сил Андрей Агеев подтвердил готовность украинских силовиков начать разведение сил в районе Петровского и Богдановки.

Киев не поддержал ДНР в разведении сил в Петровском Подробнее

На месте разведения сил и средств находится руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов, а также наблюдатели от ОБСЕ и представители от ЛНР.

ДНР на этой неделе уже предпринимала попытку приступить к разведению сил в Петровском. 4 ноября ополченцы также пустили сигнальную ракету, но ответа со стороны силовиков не последовало. Стороны договаривались, что перед разведением сил режим прекращения огня не будет нарушаться в течение недели.