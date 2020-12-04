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    04 декабря 2020, 00:50

    ДНР и ЛНР планируют стать постоянными членами встреч ООН

    Артур Блянихов

    Глава ДНР Денис Пушилин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что донбасские республики намерены стать постоянными участниками заседаний Организации Объединенных Наций.
    ДНР и ЛНР планируют стать постоянными членами встреч ООН

    Уточняется, что накануне состоялась неформальная встреча представителей ООН с делегацией из Донбасса.

    «Участие в заседании ООН представителей Донецкой и Луганской Народных Республик — это важнейший, беспрецедентный случай, когда голос непосредственно Донбасса был услышан не просто членами ООН, но и Советом Безопасности ООН», — подчеркнул Пушилин.

    По его словам, вчерашнее выступление стало «настоящим рупором правды» и «бесценной возможностью» донести до всего мира истинное положение дел в Донбассе.

    «Встреча была посвящена исполнению Минских соглашений — Украина своим поведением еще раз продемонстрировала несостоятельность и несамостоятельность для ведения диалога», — добавил глава ДНР.