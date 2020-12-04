ДНР и ЛНР планируют стать постоянными членами встреч ООН

Уточняется, что накануне состоялась неформальная встреча представителей ООН с делегацией из Донбасса.

«Участие в заседании ООН представителей Донецкой и Луганской Народных Республик — это важнейший, беспрецедентный случай, когда голос непосредственно Донбасса был услышан не просто членами ООН, но и Советом Безопасности ООН», — подчеркнул Пушилин.

По его словам, вчерашнее выступление стало «настоящим рупором правды» и «бесценной возможностью» донести до всего мира истинное положение дел в Донбассе.

«Встреча была посвящена исполнению Минских соглашений — Украина своим поведением еще раз продемонстрировала несостоятельность и несамостоятельность для ведения диалога», — добавил глава ДНР.