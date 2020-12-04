ДНР и ЛНР планируют стать постоянными членами встреч ООН
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что донбасские республики намерены стать постоянными участниками заседаний Организации Объединенных Наций.
Уточняется, что накануне состоялась неформальная встреча представителей ООН с делегацией из Донбасса.
«Участие в заседании ООН представителей Донецкой и Луганской Народных Республик — это важнейший, беспрецедентный случай, когда голос непосредственно Донбасса был услышан не просто членами ООН, но и Советом Безопасности ООН», — подчеркнул Пушилин.
По его словам, вчерашнее выступление стало «настоящим рупором правды» и «бесценной возможностью» донести до всего мира истинное положение дел в Донбассе.
«Встреча была посвящена исполнению Минских соглашений — Украина своим поведением еще раз продемонстрировала несостоятельность и несамостоятельность для ведения диалога», — добавил глава ДНР.