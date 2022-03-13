ДНР эвакуировала из Мариуполя 44 человека за день

Силы Донецкой народной республики 13 марта эвакуировали из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район 44 человека. Среди них было восемь детей. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР», — добавили в Telegram-канале терштаба.

За предыдущие сутки из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуировали 96 человек, в том числе 20 детей.

По состоянию на вечер 13 марта группировка войск ДНР освободила 90 населенных пунктов, включая Ивановку.

Освобождение Мариуполя, по мнению политика, первого секретаря ЦК РКСМ Дарьи Митиной, займет еще около недели в случае, если украинская сторона не будет препятствовать выходу мирного населения. Однако она усомнилась в том, что таких препятствий не будет.

В пятницу, 11 марта, стало известно о том, что нацисты расстреляли автобус с жителями Мариуполя, которые пытались выехать на автобусе по гуманитарному коридору. По словам одного из беженцев, двое погибли, многие ранены.