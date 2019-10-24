  • «Дно все-таки плывет»: украинцы назвали Крымский мост золотым

    24 октября 2019, 14:39

    Алена Макаренко

    Крымский мост снова привлек внимание украинцев. Они назвали переправу через Керченский пролив золотой и отметили, что сооружение пока еще не упало. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    На Крымском мосту накануне прошел тестовый запуск железнодорожных составов. На эту новость отреагировал в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%, который не раз предрекал ему обрушение. Он внимательно следит за всеми новостями про переправу. На этот раз пользователь Сети опубликовал свежие фотографии моста и подписал: «Пока не упал».

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    На этот пост активно откликнулись подписчики. Один из них предположил, что Крымский мост будет золотым из-за ошибок, которые якобы допустили строители, отметил «Царьград».

    «Он пока и не упадет… Это по обслуживанию будет как золотой мост под Ялтой, который ремонтировали каждый год. И этот через несколько лет будет алмазный — столько денег вбухают на поддержание… Дно все-таки плывет», — написал подписчик.

    Прочность моста проверяют тяжелые технические железнодорожные составы. Каждый включает локомотив и 23 вагона-хоппера с щебнем. Их общий вес 2,4 тысячи тонн.