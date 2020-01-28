ДНК-тест выявил внебрачную дочь экс-короля Бельгии

По информации РИА «Новости», король Альберт II «принял к сведению результаты анализа ДНК, в котором он участвовал по требованию апелляционного суда Брюсселя».

«Научные выводы свидетельствуют, что он — биологический отец мадам Дельфины Боэль», — отметили адвокаты монарха.

Тем не менее, Альберт II отказался признать «общественное» отцовство, сообщила газета «Взгляд». Он обратил внимание на то, что не принимал никакие семейные решения с момента рождения Боэль.

Ранее апелляционный суд Брюсселя обязал Альберта II пройти ДНК-тест, чтобы установить отцовство. Такое требование предъявила его дочь, 50-летний художник-скульптор Дельфина Боэль.