Мир 22 июня 2023, 04:17 ДНК хотели собрать с помощью пропавшего батискафа в месте крушения «Титаника» WSJ: OceanGate хотела собрать образцы ДНК у «Титаника» с помощью пропавшего батискафа Pixabay

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Компания OceanGate Expeditions планировала с помощью пропавшего батискафа собрать образцы ДНК у затонувшего «Титаника». Об этом написала The Wall Street Journal со ссылкой на предоставленную фирмой информацию.

Для этого на надводном корабле, поддерживающем глубоководный аппарат, находились ученые. Они намеревались изучить бактерии на наростах и обломках, а также животных, живущих в донной грязи у затонувшего корабля.

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Речь идет о компании eDNAtec, сотрудничающей с OceanGate. В 2022 году она уже занималась аналогичной работой. В этот раз экспедиция собиралась взять пробы воды и использовать инструменты для выявления ДНК окружающей среды. Результаты проделанной работы хотели опубликовать в научном журнале.

Ранее сообщалось, что британский телеканал Channel 5 покажет документальный фильм о поисках батискафа с миллиардерами, спустившегося к «Титанику» батискафа. Кинопроект называется «Titanic Sub: Lost at Sea».