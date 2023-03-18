Мир 18 марта 2023, 19:00 ДНК-экспертизу собрались провести в рамках расследования о ЧП на «Северных потоках» Bild: в рамках расследования ЧП на «Северных потоках» проведут ДНК-экспертизу Kustbevakningen

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В рамках расследования диверсии на «Северных потоках» собираются провести ДНК-экспертизу, сообщил журнал Bild. По данным издания, немецкие следователи в начале года нашли волосы на одежде, брошенной на яхте «Андромеда», на которой якобы передвигались лица, причастные к преступлению. Эту находку и направят на исследование.

По информации источника журнала, среди предметов одежды, которые нашли на борту «Андромеды», были термофутболка фирмы Icebreaker и черная кепка Von Lamezan. На головном уборе остались волосы — их передали в лабораторию.

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Bild уточнил, что пока у следователей нет информации, могут ли футболка и кепка принадлежать кому-либо из шести человек, которые, по не подтвержденным официально данным, зафрахтовали судно в сентябре.

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Помимо одежды, на борту яхты нашли GPS-навигатор, добавил источник журнала.

Об обнаружении яхты несколькими днями ранее сообщил Der Spiegel. По информации издания, судно, которое якобы использовали для диверсии на российских магистральных газопроводах, нашли на мысе Буг острова Рюген. Судно было пришвартовано под открытым небом неподалеку от коммуны Дранске.