Накануне ВОЗ зафиксировала за последние сутки 284 191 нового зараженного. коронавирусом нового типа. На сегодняшний день это максимальный показатель.

До этого последний рекорд по общемировому приросту заболевших был установлен 18 июля, он составил 259,8 тысячи заболевших.

Ранее главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов рассказал, что вторая волна коронавируса придет в Россию осенью и будет гораздо слабее первой.

В мире на данный момент 15,8 миллиона заразившихся новым опасным вирусом. В России за сутки выявили 5 871 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии зафиксировано уже более 807 тысяч инфицированных.