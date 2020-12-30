Днем траура по погибшим в землетрясении в Хорватии станет 2 января

Такое заявление сделал заявление премьер-министр страны Андрей Пленкович. Он рассказал, что советовался в этом вопросе с президентом и с председателем парламента.

«Я проконсультировался по этому вопросу с президентом республики и председателем парламента. Они также поддерживают это решение», — пояснил Пленкович.