Днем траура по погибшим в землетрясении в Хорватии станет 2 января
2 января объявили официальным днем траура по погибшим во время землетрясения в Хорватии 29 декабря. Об этом сообщил RT со ссылкой на зарубежные СМИ.
Такое заявление сделал заявление премьер-министр страны Андрей Пленкович. Он рассказал, что советовался в этом вопросе с президентом и с председателем парламента.
«Я проконсультировался по этому вопросу с президентом республики и председателем парламента. Они также поддерживают это решение», — пояснил Пленкович.