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    30 декабря 2020, 15:52

    Днем траура по погибшим в землетрясении в Хорватии станет 2 января

    Дарья Морозова

    2 января объявили официальным днем траура по погибшим во время землетрясения в Хорватии 29 декабря. Об этом сообщил RT со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Такое заявление сделал заявление премьер-министр страны Андрей Пленкович. Он рассказал, что советовался в этом вопросе с президентом и с председателем парламента.

    «Я проконсультировался по этому вопросу с президентом республики и председателем парламента. Они также поддерживают это решение», — пояснил Пленкович.