Дмитрий Певцов выразил соболезнования родным погибших от удара украинской ракеты «Точка-У» в Донецке

Народный артист России, первый зампред комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов выразил соболезнования близким жителей Донецка, которые погибли после удара украинской ракеты «Точка-У». Об этом сообщило ИА Nation News.

«Я выражаю соболезнования всем родственникам погибших и пострадавшим в результате взрыва в центре Донецка. Вечная память!» — написал Певцов в своем Telegram-канале.

Также он выразил надежду, что все виновные в случившемся будут наказаны. Кроме того, Певцов поддержал участников спецоперации России на Украине.