Пушилин сообщил об организации гуманитарного коридора для жителей Мариуполя

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские военные совместно с подразделениями Народной милиции ДНР организуют гуманитарный коридор для жителей Мариуполя. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«Гарантируется безопасность передвижения по маршруту в восточном направлении по трассе М23 Мариуполь — Новоазовск», — сказал он.

По его словам, у людей будет доступ к медицинской помощью и средствами первой необходимости. Пушилин добавил, что Россия готова к приему и размещению жителей Мариуполя.

Глава ДНР отметил, что сейчас донецкие силовики продолжают сужать кольцо вокруг Мариуполя.

Ранее официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинские военные блокируют Мариуполь, не выпуская мирных жителей по гуманитарным коридорам.

По его словам, в городе наблюдаются перебои с водой, а также не обеспечивается стабильная доставка электричества.

Минобороны России также заявило о надвигающейся гуманитарной катастрофе в Мариуполе.