Черногория предоставит бесплатные тесты на ковид для уезжающих туристов

Черногория будет предоставлять с 13 мая бесплатные тесты на коронавирус для тех уезжающих туристов, чьи страны требуют этого по возвращении, сообщило «Радио и телевидение Черногории» со ссылкой на Минздрав республики.

Как уже говорила министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович, власти страны предоставили бесплатное лечение подцепившем коронавирус туристам.

Также власти отменили некоторые ранее введенные ограничения, связанные с коронавирусом, и разрешили движение междугороднего транспорта в выходные дни и отменив комендантский час, который действовал до пяти часов утра.

Этим летом российских туристов будут ждать Греция и Мальта. Для путешествия в эти страны нужно иметь либо прививку, либо отрицательный тест на коронавирус.

Глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс уверен, что российские туристы готовы поехать куда угодно отдыхать, особенно если откроются их любимые направления. По его мнению, россияне самые бесстрашные. Они менее всех на планете боятся путешествовать во время пандемии коронавируса.