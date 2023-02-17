Мир 17 февраля 2023, 07:49 «Для США нет правил». Пушков счел неудивительной реакцию властей на экологическое ЧП в Огайо Сенатор Пушков раскритиковал реакцию властей США на экологическую катастрофу в Огайо YouTube

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Реакция американских властей на экологическую катастрофу в штате Огайо, где с рельсов сошел поезд с опасными химикатами, неудивительна. США создали для себя собственную систему оценок, в которой нет никаких правил. Такой вывод сделал сенатор Алексей Пушков в комментарии в своем Telegram-канале.

«Очень точная оценка катастрофы в Огайо. Только здесь нет ничего удивительного: США создали одну систему правил и оценок для себя и совсем другую — для почти всех остальных», — написал он.

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Сенатор подчеркнул, что не замечать в эти дни экологического ЧП, как и много другого, означает — построить мир, где для США нет никаких правил.

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Ранее спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Запад превратил экологию в политику, закрывая глаза на катастрофу в Огайо