«Для Саакашвили придумали должность на Украине». Зачем это Зеленскому?

«Во-первых, эту структуру специально придумали, чтобы трудоустроить Саакашвили. Мы помним, что попытка Владимира Зеленского назначить его вице-премьером по реформам провалилась. Несмотря на то, что формально, декоративно он имеет большинство в Верховной раде», — заявил эксперт.

По мнению политолога, это свидетельствует о том, что президент не полностью контролирует депутатов от партии «Слуга народа», с которой он победил на парламентских выборах.

Это лишний раз свидетельствует о полном провале попытки Зеленского реализовать самостоятельную политику. Все надежды на это как внутри Украины, так и за ее пределами рухнули. Алексей Мартынов директор Международного института новейших государств

«Понятно, что наличие Саакашвили в исполнительной власти Украины делает принципиально невозможной какие-либо серьезные разговоры с Москвой», — добавил Мартынов.

Политолог назвал назначение экс-президента «своего рода прививкой» от возвращения к диалогу с Россией, которого хотят украинские элиты, и который обещал на выборах Зеленский.

«Все эти надежды 73% украинских избирателей [проголосовавших за Зеленского во втором туре] оказались тщетны», — подчеркнул эксперт.

Источник фото: Facebook

Говоря о личности Саакашвили, Мартынов назвал его военным преступником и политическим авантюристом, который «всегда готов быть там, где нужно что-то разрушить».

«Это тот человек, который устроил войну в Южной Осетии, который заочно осужден у себя в Грузии», — заявил директор Международного института новейших государств.

Он добавил, что Саакашвили — это «острый раздражитель не только для российского руководства, но и для всего российского общества».

Также политолог предрек распад Украины в ближайшие годы из-за желания части украинцев «двигаться и развиваться» вместе с Россией.

«То, что в течение ближайших нескольких лет Украина будет поделена, — это совершенно точно», — сказал он.

Национальный совет реформ и исполком при нем были созданы в августе 2014 года указом тогдашнего президента Петра Порошенко. Совет реформ — это совещательный орган при президенте.