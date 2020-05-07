    07 мая 2020, 21:59

    «Для Саакашвили придумали должность на Украине». Зачем это Зеленскому?

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили получил новую должность — главы исполнительного комитета украинского Национального совета реформ. О том, чего ждать от этого назначения, «360» рассказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
    «Для Саакашвили придумали должность на Украине». Зачем это Зеленскому?

    «Во-первых, эту структуру специально придумали, чтобы трудоустроить Саакашвили. Мы помним, что попытка Владимира Зеленского назначить его вице-премьером по реформам провалилась. Несмотря на то, что формально, декоративно он имеет большинство в Верховной раде», — заявил эксперт.

    По мнению политолога, это свидетельствует о том, что президент не полностью контролирует депутатов от партии «Слуга народа», с которой он победил на парламентских выборах.

    Это лишний раз свидетельствует о полном провале попытки Зеленского реализовать самостоятельную политику. Все надежды на это как внутри Украины, так и за ее пределами рухнули.

    Алексей Мартыновдиректор Международного института новейших государств

    «Понятно, что наличие Саакашвили в исполнительной власти Украины делает принципиально невозможной какие-либо серьезные разговоры с Москвой», — добавил Мартынов.

    Политолог назвал назначение экс-президента «своего рода прививкой» от возвращения к диалогу с Россией, которого хотят украинские элиты, и который обещал на выборах Зеленский.

    «Все эти надежды 73% украинских избирателей [проголосовавших за Зеленского во втором туре] оказались тщетны», — подчеркнул эксперт.

    «Для Саакашвили придумали должность на Украине». Зачем это Зеленскому? | Изображение 1
    Источник фото: Facebook

    Говоря о личности Саакашвили, Мартынов назвал его военным преступником и политическим авантюристом, который «всегда готов быть там, где нужно что-то разрушить».

    «Это тот человек, который устроил войну в Южной Осетии, который заочно осужден у себя в Грузии», — заявил директор Международного института новейших государств.

    Он добавил, что Саакашвили — это «острый раздражитель не только для российского руководства, но и для всего российского общества».

    Также политолог предрек распад Украины в ближайшие годы из-за желания части украинцев «двигаться и развиваться» вместе с Россией.

    «То, что в течение ближайших нескольких лет Украина будет поделена, — это совершенно точно», — сказал он.

    Национальный совет реформ и исполком при нем были созданы в августе 2014 года указом тогдашнего президента Петра Порошенко. Совет реформ — это совещательный орган при президенте.