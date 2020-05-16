«Для России это все достаточно смешно»: в Совфеде оценили слова Трампа об американской «супер-пупер-ракете»

Президент США Дональд Трамп смело и пренебрежительно заявил, что страна разрабатывает «супер-пупер-ракету», которая будет летать в 17 раз быстрее всех существующих ныне аналогов. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал «360», что такой риторикой глава Америки явно обидел разработчиков и потерял сотни тысяч избирателей.

В мире представлено много разных ракет, у американцев особенно. Однако сегодня США больше всего беспокоятся, что у них нет таких ракет, как в России. Отечественные летательные аппараты способны преодолевать систему ПВО, имеют высокую скорость и при этом надежный маневр, причем все это не идет в ущерб точности.

«Таких результатов в мире добилась только Россия, ни у кого больше нет. Американцы находятся на стадии вот этой разработки. По-видимому, какая-то часть у них там получилась», — сказал Клинцевич.

Зная тенденцию, им, может, еще лет пять надо будет поработать, заявил собеседник «360». «Но за пять лет Россия явно уйдет вперед, а миру надо что-то демонстрировать», — добавил член комитета СФ.

Клинцевич также прокомментировал тон, которым Трамп сообщил о создании новой ракеты. Глава США некомпетентен в ракетостроении и военном деле, не связан с военной тематикой. Однако «дабы усилить эту ситуацию, с присущим ему пренебрежением он обидел специалистов, которые создают эту ракету, назвал ее таким супер-пуперским названием». Таким образом, президент убрал еще несколько сотен тысяч своих избирателей в этом избирательном цикле.

Так делать нельзя и говорить так нельзя Франц Клинцевич член комитета Совета Федерации.

«При этом пренебрежительная риторика, вольная, она же носит за собой подтекст, явно указывающий на цели, задачи и возможный конфликт, который сегодня разворачивается между США и Китаем. Поэтому миру особо беспокоиться не надо», — сказал Клинцевич.

Член комитета Совета Федерации не знает, как обстоят дела с воздушной обороной у Китая, но для России это все «достаточно смешно». Желание развязать «войнушку» может и не принести Трампу дивидендов, подытожил Клинцевич.