Мир 29 июня 2023, 01:16 «Для профилактики». Солдата ВСУ жестоко избил командир на полигоне ТСН: солдата ВСУ из Львова жестоко избил на полигоне его командир Freepik

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Военнослужащего ВСУ из Львова на полигоне жестоко избил его командир. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН со ссылкой на сестру солдата.

Украинка рассказала, что ее брата избил капитан Иван Зозульчак. И это оказался не единичный случай.

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«Избиения происходят на постоянной основе „для профилактики“. Сейчас мы обратились ко всем соответствующим органам, однако нужно огласить эту ситуацию, чтобы это все не сошло просто так никому с рук», — привел слова сестры пострадавшего военного телеканал.

Родственница узнала об избиении случайно. Брата отвезли в военный госпиталь с острым аппендицитом. По словам женщины, врачи во время операции обнаружили у него сильные повреждения внутренних органов, в том числе закрытую травму брюшной полости, закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы.

Украинский боевик ранее пожаловался американским СМИ на отношение командования и властей Украины к солдатам ВСУ. Он заявил, что контрнаступление похоже на уничтожение своего населения.