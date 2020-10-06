SpaceX по требованию Пентагона сделает спутники для отслеживания ракет
Американская космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, заключила контракт с Пентагоном на производство спутников для слежения за запусками ракет. Об этом сообщило Минобороны США на своем сайте.
Еще один подобный контракт был заключен с L3 Harris Technologies. Оба соглашения обошлись американскому бюджету в 342 миллиона долларов.
По условиям контракта, четыре спутника — по два от каждого исполнителя — будут готовы к концу 2022 финансового года.
Ранее стало известно, что в 2022–2027 годах SpaceX за 316 миллионов долларов запустит специальные спутники для нужд Пентагона. Контракт подписали в минувшем августе.