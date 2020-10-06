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    06 октября 2020, 04:34

    SpaceX по требованию Пентагона сделает спутники для отслеживания ракет

    Наталья Жуковская

    Американская космическая компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, заключила контракт с Пентагоном на производство спутников для слежения за запусками ракет. Об этом сообщило Минобороны США на своем сайте.
    SpaceX по требованию Пентагона сделает спутники для отслеживания ракет

    Еще один подобный контракт был заключен с L3 Harris Technologies. Оба соглашения обошлись американскому бюджету в 342 миллиона долларов.

    По условиям контракта, четыре спутника — по два от каждого исполнителя — будут готовы к концу 2022 финансового года.

    Ранее стало известно, что в 2022–2027 годах SpaceX за 316 миллионов долларов запустит специальные спутники для нужд Пентагона. Контракт подписали в минувшем августе.

    Новости SMI.FM