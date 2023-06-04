Мир 04 июня 2023, 22:49 «Для них фетиш». Песков прочитал стихи, говоря о лицемерии Запада Песков охарактеризовал лицемерие Запада стихотворением Тютчева «Напрасный труд» Freepik

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У Европы нет искренности, а права человека для нее превратились в растяжимое понятие, которое можно видоизменять под себя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин»на телеканале «Россия 1».

Журналист спросил мнение представителя Кремля об игнорировании Западом атак беспилотников на Москву и обстрелы Белгородской области со стороны киевского режима. Песков ответил, что у западного мира есть только «удобные» ценности. Подходящим для описания нынешней ситуации пресс-секретарь привел строки из стихотворения российского классика Федора Тютчева.

«Напрасный труд — нет, их не вразумишь, —

Чем либеральней, тем они пошлее,

Цивилизация — для них фетиш,

Но недоступна им ее идея».

По словам Пескова, российская сторона намерена довести спецоперацию до конца, ведь других вариантов развития сценария просто не может быть.

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что президент РФ Владимир Путин работает «круглые сутки». Если происходит внештатная ситуация, вся информация доходит до лидера даже ночью.