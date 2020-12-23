«Для надежды есть причины». Билл Гейтс предрек хороший 2021-й год

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс уверен, что 2021 год будет гораздо лучше, чем «коронавирусный» 2020. Он объяснил, что надеется на это сразу по нескольким причинам.

Гейтс напомнил, что пандемия унесла жизни более 1,7 миллиона человек из разных стран, а также нанесла гигантский ущерб мировой экономике — его оценивают в триллионы долларов. Однако в 2021 году, по мнению миллиардера, «появятся хорошие новости». Об этом он написал в своем блоге.

«Думаю, через год мы сможем оглянуться назад и сказать, что 2021 год был лучше по сравнению с 2020 годом. Улучшение, может и не будет огромным, но это будет заметный, измеримый шаг вперед для людей во всем мире», — написал он.

Он назвал несколько причин, которые позволяют надеется. Первая — маски, перчатки, социальная дистанция, а также другие меры, которые применяют для борьбы с распространением вируса. Вторая — вакцины, которые начнут оказывать глобальное влияние на распространение ковида уже весной. Гейтс уверен, что количество погибших и заболевших будет снижаться — как минимум в богатых странах. Благодаря этому «жизнь станет намного ближе к нормальной, чем сейчас».

Гейтс отметил, что человечество никогда не добивалось таких успехов в создании вакцин за столь короткий срок — обычно на их разработку уходят около 10 лет. Сейчас ученые смогли сделать сразу несколько вакцин — менее чем за один год. Необычно и то, что сразу несколько компаний стали разрабатывать препарат от одной и той же инфекции — создание вакцины всегда рискованно и обходится дорого.

Однако для производства необходимого количества доз производители должны будут объединиться и начать сотрудничество — чтобы привить 70% человечества, нужно как минимум в два раза больше производственных мощностей, чем есть сейчас. Чтобы этого добиться, фонд Гейтса помогает сотрудничать производителям из богатых стран, которые создают вакцины, и компаниям из развивающихся стран, которые способны делать доступные, безопасные и высококачественные дозы в больших объемах.

При этом вакцинация должна охватить всех — у каждого человека должен быть справедливый доступ к препарату. Кроме того, Гейтс призвал мировых лидеров мнений разъяснить людям, что вакцины безопасны. Он отметил, что сейчас многие жители не доверяют прививкам от инфекции и отказываются их делать.

«Не помогает и то, что существуют ложные теории заговора о вакцинах, в том числе в которых упоминают Мелинду и меня. Со своей стороны, мы продолжаем настаивать, что единственная причина, по которой мы финансируем работу с вакцинами, — это стремление спасти жизни и обеспечить всем детям возможность дорасти до взрослой жизни», подчеркнул Гейтс.