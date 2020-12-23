«Для надежды есть причины». Билл Гейтс предрек хороший 2021-й год
Гейтс напомнил, что пандемия унесла жизни более 1,7 миллиона человек из разных стран, а также нанесла гигантский ущерб мировой экономике — его оценивают в триллионы долларов. Однако в 2021 году, по мнению миллиардера, «появятся хорошие новости». Об этом он написал в своем блоге.
«Думаю, через год мы сможем оглянуться назад и сказать, что 2021 год был лучше по сравнению с 2020 годом. Улучшение, может и не будет огромным, но это будет заметный, измеримый шаг вперед для людей во всем мире», — написал он.
Он назвал несколько причин, которые позволяют надеется. Первая — маски, перчатки, социальная дистанция, а также другие меры, которые применяют для борьбы с распространением вируса. Вторая — вакцины, которые начнут оказывать глобальное влияние на распространение ковида уже весной. Гейтс уверен, что количество погибших и заболевших будет снижаться — как минимум в богатых странах. Благодаря этому «жизнь станет намного ближе к нормальной, чем сейчас».
Гейтс отметил, что человечество никогда не добивалось таких успехов в создании вакцин за столь короткий срок — обычно на их разработку уходят около 10 лет. Сейчас ученые смогли сделать сразу несколько вакцин — менее чем за один год. Необычно и то, что сразу несколько компаний стали разрабатывать препарат от одной и той же инфекции — создание вакцины всегда рискованно и обходится дорого.
Однако для производства необходимого количества доз производители должны будут объединиться и начать сотрудничество — чтобы привить 70% человечества, нужно как минимум в два раза больше производственных мощностей, чем есть сейчас. Чтобы этого добиться, фонд Гейтса помогает сотрудничать производителям из богатых стран, которые создают вакцины, и компаниям из развивающихся стран, которые способны делать доступные, безопасные и высококачественные дозы в больших объемах.
При этом вакцинация должна охватить всех — у каждого человека должен быть справедливый доступ к препарату. Кроме того, Гейтс призвал мировых лидеров мнений разъяснить людям, что вакцины безопасны. Он отметил, что сейчас многие жители не доверяют прививкам от инфекции и отказываются их делать.
«Не помогает и то, что существуют ложные теории заговора о вакцинах, в том числе в которых упоминают Мелинду и меня. Со своей стороны, мы продолжаем настаивать, что единственная причина, по которой мы финансируем работу с вакцинами, — это стремление спасти жизни и обеспечить всем детям возможность дорасти до взрослой жизни», подчеркнул Гейтс.