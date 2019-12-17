«На самом деле, настоящие президенты не вступают в публичную конфронтацию с действующими игроками сборной своей страны и не осуществляют давления перед решающей игрой. Для меня Трамп — не президент», — пояснила Рапино.

Ранее женская сборная США по футболу вручила бывшему американскому лидеру Бараку Обаме подарок. Чемпионки мира презентовали футболку с его фамилией и номером 19.

Футболистки во второй раз подряд победили на чемпионате мира. Более того, сборной удалось завоевать этот титул четвертый раз в истории Соединенных Штатов.